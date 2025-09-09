Encuentran cuerpo sin vida de una persona en la ribera del río Mapocho en Providencia

El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado en la ribera del río Mapocho, en la comuna de Providencia, región Metropolitana.

Carabineros informó que a las 11:40 horas de este martes, personal de la 19ª Comisaría Providencia constató que a la altura del Puente del Arzobispo, por la ribera del río Mapocho, se encontraba tendido el cadáver de una persona.

La capitán Susana Saenz indicó que funcionarios lograron darle alcance al cuerpo tras, "un comunicado de una persona, que habría visto un cuerpo flotando”.

La persona fallecida se trata de un hombre de entre 30 a 35 años, cuya identidad se desconoce.

En el lugar, trabajan funcionarios del GOPE de Carabineros, como también personal de la Fiscalía ECOH.

