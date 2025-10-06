Encuentran cuerpo mutilado y con heridas en el cuello en un sitio eriazo de La Pintana

Una macabra escena fue descubierta en la comuna de La Pintana, donde el cuerpo de un hombre fue encontrado con múltiples heridas y signos de mutilación al interior de un sitio eriazo ubicado en calle Los Cóndores con avenida Observatorio.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), el hallazgo se produjo cuando transeúntes advirtieron la presencia del cuerpo en un terreno desocupado y dieron aviso inmediato a las autoridades.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios Sur (BH) junto al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) y el Departamento de Medicina Criminalística de la PDI, quienes realizaron los primeros peritajes en el lugar.

El comisario Carlos Lobos, de la Brigada de Homicidios Sur, explicó que gracias a las primeras diligencias “se logró establecer que la víctima era un hombre de entre 30 a 40 años de edad, el cual a la hora no ha sido identificado, sin embargo se está realizando el trabajo investigativo pendiente a este fin”.

El funcionario detalló además el estado en que fue encontrado el cuerpo: “Presentaba múltiples heridas en la región cervical, además de la mutilación de determinadas partes de su cuerpo”, señaló.

Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables, en un caso que ha generado impacto en la zona sur de la región Metropolitana.

PURANOTICIA