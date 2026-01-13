Encuentran cuerpo baleado y abandonado en sitio eriazo del sector Bajos de Mena

La PDI investiga el homicidio de un sujeto de entre 40 a 50 años, hecho que quedó al descubierto durante la madrugada de este martes en la comuna de Puente Alto.

La víctima –aún no identificada– fue asesinada de un disparo en la espalda y luego abandonada en un sitio eriazo del sector Bajos de Mena.

Según testigos, pasada la medianoche, al lugar llegaron dos desconocidos a bordo de un vehículo, quienes dejaron el cuerpo en el lugar y se dieron a la fuga.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, la investigación del crimen quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que habría establecido como primera diligencia que la data de muerte sería de alrededor de unas cuatro horas.

El comisario de la BH Manuel Urrutia señaló que "una persona concurre a eso de la 1 de la mañana a Carabineros, dando cuenta de un vehículo del cual descienden a lo menos dos sujetos que, a su vez, sacan un cuerpo del maletero y lo dejan tirado en el sitio eriazo".

Añadió que "a la inspección del médico criminalista, presenta un impacto balístico en la región posterior del tórax. No hay elementos anexos que nos permitan dar cuenta de la identidad".

