Encuentran con vida a joven que se extravió realizando senderismo en Farellones: Llevaba dos días desaparecida

Carabineros confirmó el rescate con vida de Daniela Sáez, joven de 26 años, quien se encontraba extraviada desde la tarde del miércoles en el sector cordillerano de Farellones.

Se mantuvo extraviada durante dos jornadas tras realizar una caminata por el sector montañoso de la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana.

El teniente coronel Gonzalo Febre Santis detalló que a las 18:50 horas, “con un procedimiento técnico realizado por personal de la Prefectura de Operación Especiales, GOPE, es trasladada Daniela con vida a la clínica Los Andes”.

"Se subió con un equipo táctico-operativo, con un médico que la estabilizó para hacer la primera contención y trasladarla", agregó.

Febre mencionó que la joven se encontraba en el sector de los faldeos del cerro Leonera, aproximadamente a 4.700 metros sobre el nivel del mar. "Era un sector bastante complejo", precisó.

