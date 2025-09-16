Encuentran cadáver en la ribera del río Mapocho en Santiago: no presentaría lesiones atribuibles a terceras personas

El cadáver de un hombre fue encontrado este martes en la ribera del Río Mapocho cerca del puente Manuel Rodríguez, en la comuna de Santiago.

El teniente coronel de Carabineros, Mauricio Meneses Pincheira, indicó que “Bomberos al pasar por este sector, alerta la presencia de un cuerpo en medio del río y ante eso llama directamente a la central de Carabineros y se inicia todo el comunicado para el personal del cuadrante”.

La autoridad policial comentó “que el cuerpo encontrado pertenece a un hombre” y según el análisis preliminar no presentaría lesiones atribuibles a terceras personas.

“Como una primera impresión del cuerpo, no se le visualizan lesiones importantes de tipo homicidio, no obstante, es imprescindible contar con los especialistas, que van a determinar efectivamente si la muerte fue causada por intervención de terceras personas, homicidio, o podría ser un suicidio”, señaló el coronel Meneses.

Hasta el lugar llegó equipo del Gope para las labores de extracción del cuerpo, mientras que la Fiscalía dispuso del trabajo de Labocar y OS9 de Carabineros para efectuar las pericias tendientes a esclarecer el caso.

(Imagen referencial)

