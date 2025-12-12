Encuentran cadáver de un hombre en avanzado estado de putrefacción en lecho del río Mapocho en Renca

La tarde de este viernes fue hallado un cuerpo masculino en avanzado estado de putrefacción en el lecho del río Mapocho, en la comuna de Renca, región Metropolitana.

El fiscal Esteban Silva, de la Fiscalía ECOH, sostuvo que “el día de hoy, durante la tarde, recibimos el comunicado del hallazgo de un cadáver de un sujeto masculino”.

Complementó que “el cuerpo se encuentra en un estado avanzado de putrefacción”, lo que complica el análisis inicial.

El persecutor afirmó que “va a ser necesario hacer estudios en el laboratorio tanatológico para poder determinar con certeza la causa de muerte”.

Respecto a la identidad de la víctima, sostuvo que "todo indica, por sus rasgos raciales, que sería de origen extranjero".

(Imagen: @ECOH_FiscaliaRM)

PURANOTICIA