Encapuchados y overoles blancos lanzaron bombas molotov en inmediaciones del INBA y liceo Barros Borgoño en Santiago

Violentos incidentes, que obligaron a suspender el tránsito, se registraron este miércoles en las calles aledañas al Internado Nacional Barros Arana (INBA) y al liceo Manuel Barros Borgoño, en la comuna de Santiago.

Según información policial, cerca de las 14:30 horas un grupo de aproximadamente 20 individuos, algunos de ellos con overoles blancos y capuchas, salieron al exterior del INBA “lanzando cerca de 30 artefactos incendiarios tipo molotov”.

Personal de COP de Carabineros respondió con el carro lanzaagua, lo que obligó a los manifestantes a resguardarse al interior del establecimiento. El tránsito debió ser suspendido en las calles Santo Domingo al poniente desde Av. Matucana.

Situación similar se registró horas antes en las inmediaciones del liceo Barros Borgoño.

La situación se normalizó cerca de las 15:00 horas en ambos establecimientos. Desde Carabineros aseguraron que no se registraron detenidos “ni daños visibles” en el exterior de los establecimientos.

De momento, personal especializado del SIP se encuentra verificando eventuales daños al interior del recinto.

