Encapuchados causaron daños, intentaron tomarse el Liceo 7 de Ñuñoa y agredieron a funcionarios de la corporación municipal

Encapuchados causaron daños al interior del Liceo 7 de Ñuñoa y generaron desórdenes en las afueras del recinto al encender barricadas.

Según denunció el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, un grupo intentó tomarse el establecimiento educacional.

El jefe comunal sostuvo que las razones para estos desmanes fueron: "Que no se aplique Aula Segura y 'mejorar la seguridad pública'”.

Complementó que "para eso destrozan la educación pública y usan la violencia. Miren cómo dejaron".

Además, señaló que "no los dejaremos seguir destrozando la educación pública, y aplicaremos toda la fuerza del Estado de Derecho para protegerlo".

Luego, manifestó que es "una vergüenza que alguien los defienda. Y cómo dejan los colegios".

"Todavía no entiendo cómo se protege la educación pública cuando encontramos dentro del colegio molotov, overoles blancos, y hubo agresiones contra funcionarios de la corporación municipal", declaró el alcalde.

Finalmente, apuntó que "no los vamos a tolerar y seguiremos en la lógica de que la mejor forma de cuidar la educación pública es protegiendo el derecho a la educación y la infraestructura de nuestros colegios. ¿Cuál es el desafío? Entender que la violencia nunca es el camino".

