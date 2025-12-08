De cara al debate Anatel: Squella pone el foco en seguridad y desempleo

A solo un día de que se realice el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, delineó los ejes temáticos que, a su juicio, deben centrar el último cara a cara antes del balotaje del próximo domingo.

El dirigente enfatizó que la discusión debe girar en torno a cómo el futuro Presidente de la República enfrentará las urgencias que atraviesa el país, específicamente en materia de seguridad y recuperación económica.

“En este último debate esperamos que las preguntas giren en torno a cómo va a enfrentar el Presidente de la República los problemas que está atravesando nuestro país”, señaló Squella.

En el ámbito de la seguridad, el líder republicano sostuvo que son necesarias explicaciones concretas sobre “cómo se va a enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”. Respecto a la economía, planteó que el debate debe incluir definiciones claras sobre la creación de empleo. “Cómo se va a generar el millón de empleos que se necesita para darle estabilidad a las familias chilenas”, afirmó.

“Esperamos que este sea el tono que marque este último debate para que el domingo podamos elegir todos los chilenos a nuestro próximo Presidente de la República”, cerró.

El debate organizado por Anatel entre Jeannette Jara y José Antonio Kast —el último evento masivo antes del balotaje del domingo 14 de diciembre— se realizará este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas.

La instancia se llevará a cabo en el Estudio 2 de Televisión Nacional de Chile (TVN) y será transmitida de manera simultánea por todos los canales miembros de Anatel: La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, además de sus respectivas plataformas digitales.

