Comerciante queda en prisión preventiva por apuñalar a funcionario municipal en Barrio Meiggs

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó la prisión preventiva para el comerciante informal que atacó con un arma cortopunzante a un inspector municipal en el marco de una fiscalización en el Barrio Meiggs. El imputado, un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular, fue formalizado por el grave delito de homicidio frustrado.

La agresión tuvo lugar durante la jornada del domingo, cuando el funcionario, perteneciente a la Dirección de Prevención y Seguridad de la Municipalidad de Santiago, sufrió una herida grave en el costado izquierdo, debiendo ser trasladado de urgencia a la Posta Central (Posta 3). Un segundo inspector que participaba en el operativo resultó con contusiones menores.L

Durante la audiencia, se reveló el amplio y grave historial delictual del imputado. Los antecedentes judiciales señalan que el sujeto ya había cumplido una condena por lesiones en 2023. Además, registra 541 días de presidio por un caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, y mantiene causas abiertas por violencia intrafamiliar y amenazas.

El fiscal adjunto de la Fiscalía Flagrancia Centro Norte, Luis Contardo Zúñiga, fundamentó la solicitud de prisión preventiva en la seriedad de la acusación.

“Los antecedentes que mantenemos dan cuenta de que la víctima mantiene lesiones de carácter grave. Lo que nosotros alegamos en la audiencia es que el imputado ocasionó una lesión a la víctima que es potencialmente factible de provocar la muerte. De ahí la tesis que sostenemos de que esto es un homicidio frustrado”, explicó Zúñiga.

Tras la decisión de prisión preventiva, el tribunal estableció un plazo de 70 días para llevar a cabo la investigación de este caso.

