Encapuchado mató a balazos a hombre frente a su domicilio en Peñalolén

La PDI y el Equipo ECOH Metropolitano investigan el homicidio de un hombre atacado a balazos en la vía pública, en la comuna de Peñalolén de la Región Metropolitana.

El crimen ocurrió a las 17 horas de este sábado en calle Las Araucarias, donde un encapuchado le disparó a la víctima cuando llegaba a su casa en al menos seis oportunidades.

La víctima fue trasladada primero al SAPU Carol Urzúa y luego al Hospital Luis Tisné, donde falleció. El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Equipo ECOH.

Al respecto, el fiscal Javier Rojas informó que "un sujeto desconocido, detrás de un vehículo, comienza a disparar en contra de la víctima y cae abatida próximo a su inmueble".

Por su parte, la subcomisaria Nicole Santis, de la BH Metropolitana, señaló que "fue abordado por un sujeto encapuchado, quien provisto de un arma de fuego efectúa diversos disparos"

"La víctima intenta huir del lugar, quien por la gravedad de sus lesiones cae y es asistida por un familiar", añadió. El atacante, en tanto, se dio a la fuga.

Por el momento se desconocen mayores antecedentes de la víctima, pero por las características del ataque se presume que se trata de un ajuste de cuentas.

