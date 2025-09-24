Enap anunció que precio de la parafina disminuirá a partir de este jueves 25 de septiembre

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que la parafina disminuirá nuevamente su precio a partir de este jueves 25 de septiembre.

Desde la estatal informaron que las bencinas de 93 y 97 se mantendrán en su precio al igual que el diésel y el gas licuado vehicular (GLP), mientras que el kerosene (parafina) disminuirá en $18,9 por litro.

Desde ENAP explicaron que la estimación de precios considera “los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa de Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles”.

Además, los valores se ven influenciados por el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Finalmente, reiteraron que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

