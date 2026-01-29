ENAP anuncia nueva variación en combustibles

Los precios de los combustibles tendrán una variación a partir de este jueves, según el último informe semanal entregado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que detalló los cambios estimados por tipo de combustible.

De acuerdo con el reporte, las gasolinas y el diésel no registrarán modificaciones en sus valores, mientras que el kerosene presentará un aumento en su precio por litro.

En específico, las estimaciones indican que la gasolina de 93 y 97 octanos, el diésel y el gas licuado de uso vehicular no registrarán variaciones en su precio. En tanto, el kerosene experimentará un alza de $29,0 por litro.

Desde la estatal precisaron que una de sus funciones es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Asimismo, ENAP recalcó que la empresa “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

