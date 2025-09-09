ENAP aclara el rol de Laura Albornoz ante polémica por campaña política

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) emitió una declaración pública para defender la labor de su directora, Laura Albornoz, quien enfrenta una fuerte polémica por su activa participación en la campaña de Jeannette Jara. La empresa petrolera salió al paso de las críticas y de las peticiones para que la exministra sea removida del cargo, entregando un detallado informe sobre su desempeño y asistencia.

En su comunicado, ENAP explicó que los integrantes de su Directorio no tienen dedicación exclusiva y que el trabajo se rige por reuniones mensuales regulares y sesiones extraordinarias. En el caso particular de Albornoz, la empresa destacó su alto nivel de compromiso, detallando que en 2025 ha participado en las ocho sesiones ordinarias de Directorio, en cuatro de cinco sesiones extraordinarias, y en la totalidad de las 32 reuniones de los cuatro comités que integra. La estatal añadió que Albornoz incluso ha asistido a tres sesiones de comités de los que no forma parte.

La situación ha trascendido el debate público, con el ministro Álvaro Elizalde confirmando que el Gobierno está "consultando los antecedentes" para evaluar una eventual suspensión de la directora. Laura Albornoz, quien fue propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública, llegó al directorio de ENAP en abril de 2023. La declaración de la empresa busca dejar en claro que, a pesar de sus actividades externas, la directora ha cumplido a cabalidad con sus responsabilidades en la mesa de la compañía.

