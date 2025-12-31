En un campamento de Cerrillos recapturan a interno liberado por error por Gendarmería

La Policía de Investigaciones (PDI) recapturó la noche de este martes 30 a Mathias Jesús Fuentes Rojas, de 35 años, quien fue liberado por error el 24 de diciembre pasado desde el penal de Santiago 1, en un nuevo error de Gendarmería.

El sujeto fue detenido por personal de la Brigada Investigadora de Crimen Organizado (Brico) en el campamento Nuevo Amanecer de la comuna de Cerrillos.

Sobre la recaptura, el subprefecto Adolfo Domínguez señaló que "se pudo indagar en diferentes lugares de Santiago y se logró dar con el paradero del sujeto".

"En realidad es una persona que mantiene múltiples antecedentes y en relación con eso se pudo dar con el paradero y cuál era su modus operandi", complementó.

Mathias Fuentes fue liberado el pasado 24 de diciembre, después de que el 9º Juzgado de Garantía de Santiago dispuso su ingreso a prisión preventiva en Santiago 1.

Sin embargo, la orden "no fue ejecutada por el personal a cargo del recinto, lo que resultó en la liberación del imputado", según informó Gendarmería.

El 23 de diciembre pasado, el individuo fue formalizado por los delitos de maltrato de obra a personal de investigaciones y microtráfico.

Finalmente, Gendarmería apartó de sus funciones al funcionario involucrado en esta situación y se inició una investigación administrativa por este nuevo error.

(Imagen de referencia)

