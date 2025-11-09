En solo horas segundo homicidio en la Región Metropolitana: Asesinaron a tiros a ciudadano peruano en Quilicura

Un nuevo homicidio en la vía pública se registró en la Región Metropolitana, ahora en la comuna de Quilicura, con menos de 7 horas de diferencia.

Este segundo crimen ocurrió a las 23 horas de este sábado en calle Las Garzas con Pasaje 20, donde un ciudadano peruano fue atacado a balazos por desconocidos mientras caminaba junto a su pareja.

El hombre murió en el mismo lugar, mientras que la mujer resultó ilesa. El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI.

Sobre lo ocurrido, el comisario de la BH Danilo Sepúlveda señaló que “la víctima, mientras transitaba en compañía de su pareja, fue abordado por tres sujetos, quienes a rostro cubierto efectuaron múltiples disparos ocasionándole la muerte en el lugar”.

Este asesinato se suma al registrado a las 17 horas en la comuna de Peñalolén, donde un hombre fue acribillado frente a su domicilio por un encapuchado que se dio a la fuga.

