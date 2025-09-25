En solo 12 horas: ola de asaltos violentos impacta a la Región Metropolitana

Una ola de violentos asaltos azotó a la Región Metropolitana en menos de 12 horas, sin que hasta el momento se haya informado de detenidos por estos delitos.

El hecho más grave se registró la noche del miércoles en la comuna de Puente Alto, donde un hombre fue apuñalado en un portonazo cuando llegaba a su domicilio en calle Las Perdices.

La víctima fue abordada por un grupo de sujetos que lo apuñalaron en la espalda para luego robarle el vehículo y darse a la fuga. El hombre quedó internado grave en el Hospital Sótero del Río y el vehículo fue abandonado.

Otros episodios de gravedad, relacionados entre sí, ocurrieron primero en la comuna de Recoleta y luego en la de Conchalí. Sujetos disfrazados de detectives de la PDI intentaron asaltar un domicilio en Recoleta, pero al verse descubiertos se fueron disparando al aire.

Posteriormente, al parecer el mismo grupo de falsos detectives asaltó en su casa a una mujer y sus dos hijas en la comuna de Conchalí, donde robaron joyas, dinero y especies. Los delincuentes golpearon a una de las víctimas con la empuñadura de un arma.

En la comuna de La Reina en tanto, en el sector de Martín Rivas con av. Tobalaba, un hombre adulto fue abordado por un vehículo con 8 sujetos en su interior, quienes lo intimidaron y sustrajeron el auto, para luego escapar en dirección desconocida.

Finalmente, en Quilicura, desconocidos retuvieron a un hombre en su vehículo para robarle el móvil y especies para finalmente abandonarlo en Lampa. El afectado se mantiene sin lesiones, según informó Carabineros.

