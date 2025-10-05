En riesgo vital permanece joven embarazada que recibió disparo en la cabeza en La Florida

Una joven de 19 años y con cuatro meses de embarazo permanece en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado registrado durante la madrugada de este domingo en La Florida.

El hecho ocurrió cerca de las 4:00 horas de la madrugada de este domingo 5 de octubre en la intersección de Cleopatra con San José de La Estrella, mientras la víctima se encontraba en su hogar.

"Presuntamente, la prima de la pareja de la víctima llega, efectúa disparos al inmueble y uno de estos impactos da en la cabeza de ella, quien fue trasladada hasta el hospital Sótero del Río", sostuvo el teniente de Carabineros Rodrigo Bustos.

Aparentemente el ataque habría sido gatillado a raíz de un conflicto familiar que tuvo la pareja de la mujer con su prima y, de acuerdo con el relato policial, el verdadero objetivo habría sido el hombre que vivía en la casa junto a la afectada, quien cuenta con antecedentes policiales.

En el sitio del suceso, Carabineros constató al menos nueve impactos balísticos en el inmueble, además de una gran cantidad de vainillas dispersas en la vía pública.

Personal especializado trabaja en el levantamiento de las evidencias para establecer la cantidad de armas involucradas y la trayectoria de los disparos.

Respecto de este caso, la Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó diligencias a equipos especializados de Carabineros, quienes revisan cámaras de seguridad del sector y realizan labores para dar con el paradero de la atacante, que habría huido del lugar en un vehículo junto a otros acompañantes.

La mujer fue trasladada hasta el recinto hospitalario por una ambulancia municipal, escoltada por inspectores de seguridad comunal. Su estado de salud continúa siendo de extrema gravedad.

