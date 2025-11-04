En riesgo vital permanece hombre que fue baleado en la cabeza en Lo Barnechea

En riesgo vital permanece un hombre de 34 años que fue atacado a balazos la noche de este lunes 3 de noviembre en la vía pública de la comuna de Lo Barnechea.

El Equipo ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) indagan este hecho que se registró en la intersección de calles 8 Norte con 2 Norte, en el cerro 18 de esta comuna.

En dicho lugar, un sujeto de 34 años, con antecedentes penales, resultó herido en la cabeza por parte de desconocidos que huyeron tras perpetrar el ataque.

Debido a la gravedad de sus lesiones, la víctima debió ser trasladada hasta la clínica de la Universidad de Los Andes, donde se encuentra en riesgo vital.

El fiscal Eduardo Pontigo informó que la víctima "recibió al menos un impacto balístico en su cráneo, lo cual lo mantiene en este momento en riesgo vital".

Asimismo, el persecutor aseguró que "habría más de un atacante".

