En riesgo vital permanece hombre que fue baleado en el pecho al oponer resistencia al asalto a su domicilio en Peñalolén

Un hombre se encuentra en riesgo vital tras recibir un impacto de bala al oponer resistencia a un asalto en su domicilio ubicado en de la comuna de Peñalolén.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas de este martes en un inmueble del sector de Altos del Parque, hasta donde desconocidos que sorprendieron a la víctima, quien estaba en compañía de sus hijos adolescentes de 14 y 16 años.

Al salir en su defensa, uno de los delincuentes le disparó en el tórax, Luego, los antisociales se apoderaron de especies de valor. Finalmente, intentaron derribar el portón de acceso con el vehículo de la víctima, lo que no lograron, y se dieron a la fuga.

La víctima fue trasladada por personal de emergencia hasta la Clínica Alemana, donde fue intervenido quirúrgicamente, tras lo cual permanece en riesgo vital.

El fiscal Jorge Vitar señaló que "entre cuatro a seis personas ingresan al domicilio portando un arma de fuego, a lo menos, con la cual intimidan a los integrantes del grupo familiar, y en el caso del dueño de casa le disparan en el pecho".

(Imagen: T13)

