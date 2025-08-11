En riesgo vital permanece hombre que fue atacado a balazos junto a su hermano durante una fiesta en casa de La Pintana

Dos hermanos resultaron heridos y uno quedó en riesgo vital, producto de un ataque a balazos que sufrieron durante la madrugada mientras se encontraban celebrando un cumpleaños en una vivienda de la comuna de La Pintana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el ataque se registró en calle Violeta Parra, donde las víctimas se encontraban festejando junto a otras personas, momento en que desconocidos dispararon desde el exterior y se dieron a la fuga.

Los hermanos fueron trasladados a un recinto asistencial, donde se verificó que uno de ellos sufrió un impacto en la cabeza de carácter que lo mantiene en riesgo vital.

El caso fue informado a la Fiscalía ECOH Metropolitana y a Carabineros y, según el fiscal Jorge Cáceres, "a eso de las 00:10 horas, en la comuna de La Pintana, sujetos se acercaron hasta las inmediaciones de una casa donde se celebraba una fiesta familiar y dispararon contra las personas que estaban en el lugar”.

Por el momento se desconocen los motivos del ataque, pero se realizan diligencias –a cargo de Carabineros– para aclarar lo ocurrido y encontrar a los responsables.

