En Puente Alto fue encontrado el empresario que secuestraron en fábrica de Quilicura

El empresario Rodrigo Cantergiani, secuestrado este jueves en Quilicura, fue liberado durante la madrugada de este viernes en la comuna de Puente Alto.

El hombre de negocios se encuentra en buenas condiciones y permaneció en un cuartel policial, según confirmaron la Fiscalía ECOH Metropolitana y Carabineros.

"A partir de la labor coordinada de ECOH de Fiscalía y el OS9 de Carabineros, se informa que fue liberada sin lesiones la víctima del secuestro denunciado en la comuna de Quilicura", publicó la policía uniformada a través de su cuenta en X.

De acuerdo a estas primeras informaciones, Cantergiani permaneció en la 38ª Comisaría de Carabineros de Puente Alto, a la espera de las próximas diligencias, que incluyen su chequeo médico y declaraciones ante Fiscalía y los investigadores.

El empresario fue auxiliado por el conductor de una van que lo vio mientras caminaba por las calles de Puente Alto, trasladándolo hasta la comisaría.

Pasado el mediodía de este jueves, Cantergiani, cofundador y CEO de Ceroplas, fue interceptado por tres delincuentes premunidos con armas de fuego cuando llegaba a su empresa de plásticos, ubicada en calle Colorado de Quilicura.

De acuerdo a testigos, los secuestradores amenazaron con armas de fuego a la víctima, para luego subirla a otro auto y huir en dirección desconocida.

Momentos después, cercanos a esta persona habrían recibido mensajes extorsivos donde les habrían pedido $300 millones. Se desconoce si se pagó un rescate.

La Fiscalía ECOH instruyó el trabajo del OS9, el Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros.

