En prisión preventiva quedó venezolano que facilitó automóvil con el cual secuestraron a Ronald Ojeda en febrero del año pasado

El 11º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva del venezolano Edgar Javier Benítez Rubio (38), alias «El Fresa», extraditado desde Estados Unidos y formalizado por asociación ilícita, receptación y secuestro con homicidio, en el caso del teniente Ronald Ojeda.

Tras la audiencia de formalización realizada vía telemática, ya que el sujeto se encuentra en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), el fiscal coordinador ECOH, Héctor Barros, señaló que “el tribunal acogió los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y por los querellantes, en orden a dar por establecida la existencia, en este caso, del delito de asociación ilícita respecto de Édgar Benítez Rubio, pero también el delito de secuestro con homicidio y la receptación del vehículo”.

El persecutor explicó que "la contribución que él hace en la organización es, a juicio nuestro, de vital importancia, toda vez que es quien entrega el vehículo con el cual se secuestra a la víctima".

Añadió que "en su poder mantiene otros dos vehículos que participan en una serie de secuestros, pero especialmente, por ejemplo, el vehículo Chevrolet Onix, que fue incautado el día 13 abril del 2024, cuando se le da muerte al mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez Soto".

En cuanto al vehículo usado en el secuestro de Ojeda, el fiscal Barros indicó que se trata de un Nissan Versa robado el día 3 de febrero del año 2024 (el secuestro de Ojeda fue el 23 de febrero de ese año) y facilitado al grupo criminal «Piratas de Aragua», facción del «Tren de Aragua».

“Lo tenemos filmado en cámaras conduciéndolo días previos y también el día en que le hace la entrega del vehículo a quien finalmente lo utiliza para el secuestro, vale decir, lo entrega el día anterior a que se concrete el secuestro de Ronald Ojeda Moreno”, concluyó el fiscal.

Hasta el momento hay 13 imputados en prisión preventiva por el caso de Ronald Ojeda, mientras que otros 26 sujetos fueron detenidos por su participación en el grupo criminal Piratas de Aragua.

PURANOTICIA