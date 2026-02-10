En prisión preventiva quedó sujeto que iba de copiloto cuando conductor arrolló a jóvenes en scooter en Huechuraba

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó la medida cautelar de prisión preventiva para la persona que iba de copiloto en el vehículo que atropelló a dos jóvenes que se trasladaban en scooter en Huechuraba, quienes terminaron falleciendo.

El individuo fue formalizado por el delito de homicidio calificado como “inductor", quedando con las cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercamiento a los testigos del hecho.

Sin embargo, esta decisión fue apelada y el tribunal de alzada resolvió decretar la máxima cautelar para el individuo que habría facilitado la huida del conductor.

El fiscal Emanuel Ibaceta, vocero de la Fiscalía Regional Centro Norte, señaló que "la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, resolvió revocar la resolución del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, que no había decretado la medida cautelar de prisión preventiva respecto de uno de los dos imputados formalizados".

El hecho ocurrió en la madrugada del 7 de febrero, cuando dos jóvenes que se desplazaban en scooter por el sector de Camino del Roble, frente al acceso principal del Condominio del mismo nombre, fueron arrolladas por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga y luego dejó abandonado el automóvil a un par de cuadras del sitio del suceso.

Gracias a las diligencias realizadas posteriormente, el sujeto fue detenido y sometido a un examen de alcoholemia, el cual arrojó 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre.

