En prisión preventiva quedó sujeto extraditado desde Colombia por triple homicidio en Pedro Aguirre Cerda el 2023

Este viernes llegó a Chile, fue formalizado y quedó en prisión preventiva el ciudadano colombiano Luis Alberto Herrera Pájaro, imputado como uno de los autores del triple homicidio registrado el 29 de diciembre de 2023, en la población La Victoria, comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El hecho conmocionó al país por su extrema violencia y por haber costado la vida a una estudiante de 13 años y dos adultos de nacionalidad colombiana, cuando participaban en la grabación de un videoclip musical.

Esa noche, cerca de las 22:00 horas, en la intersección de Carlos Marx con Eugenio Matte, un enfrentamiento entre bandas rivales derivó en un intenso intercambio de disparos en plena vía pública, mientras un grupo de personas participaba en la grabación de un video musical.

La balacera dejó además cuatro lesionados, quienes debieron ser trasladados a centros asistenciales del sector. La magnitud del ataque evidenció un modus operandi característico del crimen organizado transnacional, con acceso a armamento ilegal y despliegue coordinado.

Tras los sucesos, el Departamento O.S.9 de Carabineros, en conjunto con el Ministerio Público, activó un extenso trabajo investigativo que permitió reconstruir la dinámica criminal e identificar a los involucrados.

Las diligencias concluyeron que el ataque fue perpetrado por una célula compuesta por cinco sujetos, todos los cuales huyeron del país por pasos no habilitados horas después de cometido el crimen.

Debido al carácter transfronterizo del grupo, se gestionó una notificación roja de Interpol con el fin de facilitar su ubicación internacional.

El 25 de abril de 2024, Herrera Pájaro fue detenido en Bucaramanga, Colombia, en un operativo ejecutado por la Policía Nacional de ese país, tras el análisis y trazabilidad aportada por las unidades especializadas de Carabineros.

El imputado mantenía vigente una orden de detención por homicidio, porte ilegal de arma de fuego y lesiones graves. Luego de los trámites judiciales en Colombia, su extradición fue materializada esta semana, permitiendo su formalización en territorio nacional.

"Fue un caso de mucha relevancia para nosotros, porque resultó fallecida una menor de edad, de 13 años, que no tenía ninguna vinculación con los hechos; que mientras realizaba una actividad artística fue alcanzada por la balacera", aseguró el fiscal coordinador de ECOH RM, Héctor Barros.

Durante la audiencia, el fiscal de ECOH, Sergio Ortega, formalizó la investigación en su contra por los delitos de cuatro homicidios calificados: dos consumados y dos en calidad de frustrados; dos homicidios simples, uno consumado y otro frustrado; y porte ilegal de arma de fuego.

“Este imputado, junto a otros cuatro individuos, concurren al lugar, todos premunidos con armas de fuego; dan con las víctimas en la esquina de Enrique Matte con Carlos Marx, en la población La Victoria, y efectúan múltiples disparos en su contra, donde tres personas resultaron fallecidas”, aseguró el fiscal Ortega.

Respecto al porqué ocurrieron los hechos, el fiscal señaló que corresponderían a una disputa territorial que coincidió “con un grupo de personas que participaba en la grabación de un videoclip de música urbana. Es por eso que, al producirse esta balacera, existen víctimas que de ninguna manera tenían relación con estos hechos, resultan lesionadas y una menor de edad fallecida”.

Finalmente, el magistrado del 10º Juzgado de Garantía de Santiago otorgó la prisión preventiva del imputado, por considerar que es un peligro para la seguridad de la sociedad.

Sobre la situación de otros imputados en esta causa, el fiscal Sergio Ortega concluyó que “se hizo la solicitud de formalización en ausencia; se pidió la prisión preventiva; se tramitó en la Corte la detención preventiva, y se encuentran activas las extradiciones en contra de los imputados. Este fue el primero que logramos poner a disposición de nuestros tribunales”.

