En prisión preventiva quedó quinto implicado en el secuestro de empresario en San Miguel

El 11º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el quinto detenido por el secuestro del empresario ferretero Jorge Adolfo Vera Fierro, de 84 años, cometido el 21 de abril pasado en la comuna de San Miguel, siendo liberado el miércoles 29 pasado.

El tribunal mantuvo el plazo de 120 días para el cierre de la investigación.

El individuo fue identificado como Felipe Retamales Caro, un ciudadano chileno de 34 años, cuya detención se concretó el 1 de mayo en la comuna de Pudahuel. Al imputado se le acusa de haber ejercido labores de vigilancia sobre el afectado en un inmueble de Cerro Navia, el cual funcionó como uno de los dos recintos de encierro. Durante ese periodo, el sujeto incluso habría sido el encargado de administrarle al octogenario la insulina que requiere por motivos de salud.

Respecto al rol del acusado, el subprefecto Hassel Barrientos, quien se desempeña como jefe de la BIPE Antisecuestros, detalló que “su participación en el caso es activa, participa en la custodia de la víctima durante todo el periodo de cautiverio, que son más de 180 horas”.

Desde el Ministerio Público, el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Sur, Claudio Orellana, precisó la situación judicial del individuo indicando que "a esta persona se le formalizó investigación en carácter de autor ejecutor. Él desarrolla actividad desde el punto de vista logístico y también de ejecución propia del delito".

Con esta resolución, Retamales Caro acompaña en la máxima medida cautelar a otros cuatro formalizados por el delito de secuestro extorsivo, a quienes se les vincula con la organización criminal Tren de Aragua. Este grupo está compuesto por el chileno de 40 años Nino Meza —propietario del taller mecánico en Cerro Navia utilizado como el primer lugar de cautiverio— y los ciudadanos de nacionalidad venezolana Cándid Franco (33), José Salazar (31) y Greisson López (30).

Cabe recordar que los hechos comenzaron el pasado martes 21 de abril, momento en que el empresario sufrió una encerrona mientras se trasladaba en su camioneta por la intersección de las calles Ricardo Morales y Magdalena Vicuña, en el sector El Llano de la comuna de San Miguel. En dicho lugar, fue interceptado por tres vehículos que bloquearon su paso, obligándolo a subir a uno de los automóviles para luego llevárselo con rumbo desconocido.

El hallazgo de Vera Fierro se produjo durante la madrugada del miércoles 29 en la zona norte de la capital, más precisamente en el cruce de Santa Teresa con Quilapilún, un sector situado entre Colina y Tiltil. La ubicación fue posible luego de recibir el llamado de vecinos alertando sobre un vehículo en llamas, el cual al parecer habría sido abandonado por los secuestradores. Posteriormente, la víctima fue llevada a un recinto asistencial, lugar donde finalmente se reunió con sus familiares.

(Imagen referencial)

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