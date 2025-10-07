Click acá para ir directamente al contenido
En prisión preventiva quedó pareja formalizada por homicidio de embarazada baleada en La Florida

El hecho ocurrió a eso de las 03:28 horas del domingo 5 de octubre en la intersección de Cleopatra con San José de La Estrella.

Martes 7 de octubre de 2025 17:06
El 14º Juzgado de Garantía de Santiago dictó la medida cautelar de prisión preventiva para un hombre y una mujer, quienes son pareja, por el delito de homicidio calificado contra una joven de 19 años que se encontraba embarazada y que fue baleada en la comuna de La Florida.

Tras la audiencia, el fiscal jefe de La Florida, Peñalolén -Macul, Felipe Díaz Acuña, señaló que “la imputada encargó a su pareja concurrir al inmueble de su primo y darle muerte mediante disparos”.

“El imputado, después del encargo que le hizo su pareja, concurrió junto a sujetos que por ahora son materia de investigación y luego se produjeron los disparos que finalmente llegaron a la mujer, que estuvo en riesgo vital y lamentablemente el día de hoy junto a su bebé falleció”, detalló el persecutor.

El hecho ocurrió a eso de las 03:28 horas del domingo 5 de octubre en la intersección de Cleopatra con San José de La Estrella, cuando habrían llegado los individuos que percutaron múltiples disparos.

Uno de los tiros llegó a la víctima embarazada de cuatro meses, quien se encontraba al interior del domicilio. La mujer estuvo internada en el Hospital Sótero del Río y en horas de la mañana de este martes, Carabineros confirmó su fallecimiento.

