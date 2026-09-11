En prisión preventiva quedó Martín de los Santos tras ser considerado como un peligro para la sociedad y ante peligro de fuga

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Martín de los Santos, quien llegó este viernes a Chile tras ser extraditado desde Brasil por la agresión a un conserje, ocurrida en un edificio de Vitacura el 17 de mayo de 2025.

El tribunal resolvió dictar la máxima cautelar contra de el sujeto por ser considerado como un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fiscal Francisco Lanas señaló que el imputado "en ningún momento se entregó voluntariamente a la autoridad de Brasil, en conocimiento de que se había decretado una orden de detención, y solo es detenido gracias a la difusión roja que realiza Interpol".

"Estos elementos se discutieron en la audiencia, tanto el peligro de fuga, por los hechos de haber viajado a Brasil sin autorización, a lo que se agrega la solicitud original del tribunal de un peligro para la seguridad de la sociedad, por la forma de comisión del delito, las penas que arriesga y todas las circunstancias que rodearon el hecho mismo", indicó.

El persecutor explicó que "la investigación se encuentra cerrada. Hay una acusación presentada donde el Ministerio Público solicitó una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo. Se fijo la audiencia de preparación para el juicio oral para el 2 de octubre y se mantuvo la prisión preventiva de Martín de los Santos".

De los Santos se encontraba prófugo desde que se decretó su prisión preventiva en una segunda audiencia realizada el 23 de junio de 2025.

El sujeto había salido del país el 19 de junio, cuando se encontraba bajo la medida cautelar de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y al edificio donde ocurrieron los hechos que se le imputan.

Finalmente, fue detenido el 2 de julio del mismo año por la Policía Federal de Brasil en ciudad de Cuiabá, a unos 1.500 kilómetros de Sao Paulo.

PURANOTICIA