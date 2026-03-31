En prisión preventiva quedó imputado por femicidio en Las Condes: asesinó a su pareja frente a su hija de tres años

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el hombre detenido tras asesinar a puñaladas a su pareja en un departamento de Las Condes, crimen cometido frente a su hija de tres años.

La Fiscalía Metropolitana Oriente lo formalizó por femicidio -el séptimo de 2026-, cometido en la tarde de este lunes en un edificio ubicado en calle El Director con Rosario sur.

En el interior de un departamento, el imputado de 33 años atacó con un cuchillo a la mujer de 31, provocándole heridas mortales.

Al lugar concurrió Carabineros tras recibir un llamado por violencia intrafamiliar. En el mismo departamento fue detenido el autor confeso del crimen.

En tanto, la fiscal de Flagrancia Metropolitana Oriente, Andrea Contreras, confirmó que la pareja provenía de Calama y que se encontraba de visita en Santiago. Añadió que el detenido no registraba antecedentes por violencia intrafamiliar.

Respecto a la hija de la pareja, la fiscal informó que "ya fue entregada a un familiar por orden del Tribunal de Familia, al cual Carabineros ya lo contactó".

Además, la fiscal indicó que el imputado llamó a su jefe en Calama para contarle lo ocurrido y esta persona avisa a Carabineros y Seguridad Municipal, que son los primeros en llegar al lugar.

Tras la audiencia, la fiscal Carmen Abett de la Torre señaló que "el tribunal consideró que era un hecho de la máxima gravedad y de esta manera entonces dispuso la prisión preventiva por ser peligro para la seguridad de la sociedad”.

Añadió que “la intencionalidad con la que se provocaron las lesiones en el cuerpo de la víctima era para provocar su muerte, porque recibió las heridas en zonas mortales”.

“Hay que también recalcar que el hecho se da en una dinámica de violencia intrafamiliar, violencia de género y también una situación que añade gravedad al hecho es la situación de que la menor se encontraba al interior (del departamento)”, añadió.

PURANOTICIA