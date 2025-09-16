En prisión preventiva quedaron seis sujetos formalizados por triple secuestro con doble homicidio entre Santiago y Lampa

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de seis imputados por su participación en un triple secuestro con doble homicidio, cometidos en distintas comunas de la región Metropolitana.

En la audiencia, la Fiscalía ECOH Metropolitana expuso que los hechos ocurrieron entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre.

En ese periodo, los imputados secuestraron a las víctimas, de nacionalidad venezolana y colombiana, y las trasladaron hasta un inmueble en la comuna de Santiago, lugar en el que dieron muerte a una de ellas.

Posteriormente, se dirigieron a la comuna de Lampa, donde cometieron el segundo homicidio y luego huyeron en dirección desconocida.

La tercera víctima fue liberada tras gestiones policiales.

Al término de la audiencia, el fiscal ECOH Jonathan Muhlenbrock aseguró que “con los antecedentes expuestos en la audiencia, el tribunal dispuso la prisión preventiva de todos los imputados, lo que significa que dio por acreditados los hechos alegados.

"Además, los antecedentes presentados fueron suficientes para imponer esta cautelar de alta intensidad. Se fijó un plazo de investigación de 100 días", concluyó.

