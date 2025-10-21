En prisión preventiva quedaron delincuentes que provocaron muerte de un niño tras chocar furgón escolar en Recoleta

Los dos sujetos que protagonizaron un choque en la comuna de Recoleta que cobró la vida de un menor de edad que se movilizaba en un furgón escolar, quedaron en prisión preventiva por su responsabilidad en el accidente.

El hecho ocurrió pasadas las 16:00 horas de este lunes en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, cuando los imputados huían a bordo de un vehículo tras robar un celular y colisionaron de frente contra un furgón escolar, provocando su volcamiento.

Producto del impacto falleció Esteban Hermosilla, alumno de sexto básico del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi. Otros cinco niños resultaron con lesiones menos graves, al igual que el conductor del transporte y su hija.

Los ocupantes del automóvil -quienes contaban con antecedentes penales- fueron retenidos por transeúntes y posteriormente detenidos por Carabineros. Uno de ellos, Claudio Gaete Quiroz, dio positivo a cocaína en un examen toxicológico. Tanto él como Iván Gómez Obreque, de 31 y 28 años respectivamente, suman cerca de 20 detenciones previas por delitos como robo, porte de arma cortante, microtráfico y violencia intrafamiliar.

Durante la audiencia realizada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal Manuel Silva, de la Fiscalía Centro Norte, formalizó a ambos por homicidio simple -por la muerte del menor-, siete homicidios frustrados -por los pasajeros lesionados- y robo con violencia, debido a la sustracción del celular que incluyó un forcejeo con la víctima. Además, Gaete fue imputado por apropiación indebida, ya que el vehículo que conducía era propiedad de un tercero y no fue devuelto en el plazo convenido.

“Según explicó la Fiscalía, Gaete manejaba el vehículo que causó el accidente, mientras que Gómez fue quien minutos antes del fatal hecho se había bajado del automóvil para cometer el robo del celular que dio inicio a la persecución por parte de un civil y la posterior tragedia”, se indicó en la audiencia.

Ambos imputados fueron derivados al Hospital Penitenciario con medidas especiales de resguardo, dada la alta exposición mediática del caso. El tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días.

