En prisión preventiva quedaron autores de brutales homicidios con armas de fuego en La Pintana, Lampa y Peñalolén

La Fiscalía Metropolitana ECOH formalizó a cuatro sujetos por homicidios de alto impacto en la ciudadanía, cometidos en las comunas de La Pintana, Lampa y Peñalolén, quedando todos los imputados en prisión preventiva.

El primer crimen ocurrió en la noche del 16 de abril de este año en calle Pablo Neruda de La Pintana, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego en la vía pública, mientras que su acompañante resultó gravemente herido con un impacto en la cabeza, pero logró sobrevivir.

Gracias a la investigación encabezada por la fiscalía ECOH, junto a la PDI, se logró detener y formalizar a un chileno de 21 años, con antecedentes penales, a quien se posicionó en el lugar de los hechos con múltiples pruebas, siendo formalizado por el fiscal Jorge Cáceres por homicidio, homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego, determinando el tribunal su prisión preventiva, además de fijar un plazo de investigación de 100 días.

El segundo hecho investigado por la Fiscalía ECOH ocurrió el 15 de julio del 2025 en la comuna de Lampa, cuando a las 20:20 horas dos chilenos, que trasladaban a un boliviano contra su voluntad, descendieron de un vehículo junto a su víctima en una parcela del sector de Noviciado, para darle muerte con un arma de fuego. La víctima de este segundo crimen resultó con heridas de bala en la cabeza, tórax, abdomen y extremidades, lesiones de carácter mortal, que ocasionaron que falleciera.

El fiscal Roberto Contreras encomendó la investigación a la PDI, y su trabajo permitió dar con la identidad y paradero de los dos sujetos, con antecedentes, que fueron imputados por homicidio simple, porte ilegal de arma de fuego y ocultación de placa patente. El tribunal determinó su prisión preventiva y fijó la investigación en 90 días.

El tercer homicidio formalizado por la Fiscalía ECOH ocurrió el 10 de septiembre en Peñalolén, cuando cerca del mediodía en calle Los Molineros, dos sujetos que transitaban a pie abordaron un vehículo en el que se transportaba la víctima por el lado del piloto y efectuaron una gran cantidad de disparos, causándole la muerte en el lugar.

Las pesquisas realizadas por la PDI permitieron la detención en su domicilio de un chileno de 23 años que fue formalizado por el homicidio y quedó en prisión preventiva. Además fue imputado por tráfico de drogas, ya que en su poder se encontraron 414 gramos de cocaína. El plazo de investigación es de 100 días.

PURANOTICIA