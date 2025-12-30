En prisión preventiva quedaron 62 imputados por red de corrupción carcelaria: 42 son exgendarmes

El juez Francisco Ramos del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, decretó la prisión preventiva de 62 imputados, incluidos 42 exgendarmes, por asociación criminal, lavado de activos, cohecho y soborno. Además, decretó un plazo de cierre de investigación de 300 días.

Todos fueron detenidos el martes 16 de diciembre, en el marco de la "Operación Apocalipsis", dirigida por la Fiscalía Metropolitana Occidente.

La pesquisa estableció que funcionarios de Gendarmería, coludidos con particulares, realizaban actos destinados a ingresar productos prohibidos al interior del penal Santiago 1.

Según la infagatoria, gendarmes "coimeados" permitían el ingreso de grandes bolsas con celulares, drogas, alcohol, chips, ropa, comida, carne y otros artículos prohibidos.

Incluso, algunos gendarmes ingresaban productos por propia iniciativa para venderlos a los reclusos a precios usureros en una especie de "feria".

También facilitaban el ingreso irregular de mujeres para comercio sexual como visitas autorizadas. Para el ingreso, dependiendo del producto, cobraban entre $10.000 y $400.000.

Junto con los detenidos se logró la incautación de 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas. Las detenciones se efectuaron en las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.

