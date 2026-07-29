En prisión preventiva quedan dos sujetos acusados de secuestro y homicidio en violento conflicto por drogas en Puente Alto

El Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó la prisión preventiva de dos imputados de nacionalidad chilena, por su presunta participación en los delitos de secuestro y homicidio ocurridos durante abril en el sector sur de la región Metropolitana.

En la audiencia de formalización, la fiscal ECOH metropolitana Paola Salcedo expuso que, entre el 24 y el 26 de abril, los imputados participaron en el secuestro de una víctima y, posteriormente, en el homicidio de una segunda persona, cuyo cuerpo fue hallado en un basural clandestino en el límite de Puente Alto y San Bernardo.

Las diligencias investigativas desarrolladas por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano permitieron establecer la identidad de ambos imputados y determinar que el móvil de los hechos estaría vinculado a un conflicto por drogas al interior de la población Marta Brunet, en la comuna de Puente Alto.

En cumplimiento de las órdenes judiciales, durante la mañana del lunes pasado se concretó la detención de ambos imputados. En dicho procedimiento, además, se incautaron drogas, dinero en efectivo y armamento.

Finalmente, el tribunal decretó la prisión preventiva de ambos imputados por los delitos de secuestro, homicidio calificado, tenencia de arma de fuego, tenencia de municiones, tenencia de arma prohibida, tenencia de dispositivo prohibido, tráfico de drogas y receptación. Además, fijó un plazo de investigación de 120 días.

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