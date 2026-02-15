En prisión preventiva queda sujeto imputado por femicidio frustrado en Arica

El Juzgado de Garantía de Arica decretó la prisión preventiva de D.E.M.J., imputado por el delito frustrado de femicidio íntimo, ilícito perpetrado durante la madrugada del sábado 14 de febrero, tras una violenta agresión contra su conviviente.

Durante la audiencia de formalización, la magistrada Paulina Zúñiga ordenó el ingreso del imputado al Complejo Penitenciario de Acha, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, fijando además un plazo de investigación de 70 días.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron cerca de las 05:00 horas en un domicilio ubicado en el kilómetro 29 del valle de Azapa, cuando el imputado inició una discusión por celos con su pareja, la que fue escalando progresivamente en violencia.

En ese contexto, el sujeto golpeó a la víctima en el rostro, la lanzó al suelo y con ambas manos comenzó a asfixiarla, mientras la mujer le suplicaba que no la matara y pensara en la hija que tienen en común, logrando momentáneamente zafarse del ataque.

Sin embargo, el agresor la tomó del cabello, la volvió a arrojar al suelo y la arrastró por el interior del inmueble, continuando con golpes en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, ya en una habitación, la desvistió por la fuerza y, pese a la negativa de la mujer, consumó un acceso carnal, incrementando la gravedad del delito imputado.

Tras el ataque, la víctima esperó que el imputado se quedara dormido y logró comunicarse con Carabineros de Chile, lo que permitió la detención del sujeto y el inicio de las diligencias judiciales que culminaron con su prisión preventiva.

