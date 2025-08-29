"En modo ciudadanía": El llamado de Jeannette Jara al oficialismo a dejar de lado las disputas internas

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, ha intensificado sus llamados a la unidad de la coalición para dejar atrás las rencillas internas. Sin embargo, en un hecho que evidencia que las tensiones se mantienen, un diputado de la propia coalición ha ingresado un proyecto de ley que aborda directamente una de las controversias que más ha afectado a los partidos que la apoyan.

Jara hizo un enérgico llamado a las fuerzas que la respaldan a ponerse en "modo ciudadanía" para enfocarse en los problemas de la gente. Sus palabras surgen en medio de una pública disputa entre el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y otras figuras del oficialismo. La candidata afirmó que "el tiempo y energía que se gasta en discutir entre políticos es impresionante", y que esto genera "desafección" entre la ciudadanía.

En paralelo, y en un hecho que muestra la profundidad de las diferencias, el diputado Jaime Araya (bancada PPD) ingresó un proyecto de ley para evitar que los partidos designen a los reemplazantes de parlamentarios que sean condenados por corrupción. Si bien Araya afirmó que el proyecto es "anticorrupción" y no "antijadue", la iniciativa parece apuntar directamente al caso de Daniel Jadue, cuya candidatura a diputado ha generado incomodidad en la coalición y en la propia Jara.

El proyecto propone que los partidos no reciban un "premio" cuando uno de sus parlamentarios es condenado. La iniciativa legislativa deja en evidencia que, pese a los llamados de la candidata, las tensiones internas y las diferencias en torno a la probidad política siguen activas en el oficialismo, siendo incluso canalizadas a través de acciones legislativas.

PURANOTICIA