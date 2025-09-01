En medio de su gira, Jeannette Jara intenta poner orden en la coalición oficialista tras pugna por dichos de Carmona

En un intento por controlar la profunda crisis que sacude a su coalición, la candidata presidencial Jeannette Jara se reunió la noche del domingo con los presidentes de los partidos del oficialismo. El encuentro, realizado en la casa de la líder socialista Paulina Vodanovic, buscó poner fin a la polémica desatada por los recientes dichos del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, contra el exministro de Hacienda, Mario Marcel.

La disputa entre las facciones del oficialismo ha impactado directamente en la campaña de Jara, desviando la atención mediática de su gira nacional y obligándola a interceder para "ordenar la casa".

En un registro televisivo, la candidata minimizó la importancia de la controversia, asegurando que fue una "muy buena reunión" donde se evaluó el avance de la gira y se planificó la campaña de cara a septiembre. Jara fue enfática en la necesidad de evitar polémicas que "no tienen nada que ver con la gente" y de centrar el discurso en los problemas reales de la ciudadanía.

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, confirmó que el conflicto fue abordado con "franqueza". En una entrevista radial, Vodanovic señaló que Carmona entendió que sus comentarios generaron una interpretación que no era la deseada, reiterando el "total apoyo" de su partido a la candidatura. La senadora insistió en que los líderes de la coalición deben ser "mucho más receptivos a lo que la ciudadanía está esperando" y dejar de lado las "disputas y discusiones permanentes".

El encuentro refleja la urgencia del oficialismo por proyectar una imagen de unidad y gobernabilidad, crucial para el éxito de las campañas presidencial y parlamentaria en los próximos meses.

PURANOTICIA