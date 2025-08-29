En medio de la polémica, presidente del PC afirma que sus acciones no han perjudicado la candidatura de Jeannette Jara

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, salió al paso de las críticas que lo apuntan como responsable de generar tensiones al interior del oficialismo, tras sus cuestionamientos a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel.

En entrevista con CNN Chile, el timonel comunista descartó que sus declaraciones hayan tenido un impacto negativo en la carrera presidencial de Jeannette Jara, la abanderada apoyada por su colectividad. “No he perjudicado en absoluto la candidatura Jara. Me la he jugado por entero”, aseguró.

Las palabras de Carmona se producen en medio de la controversia que generaron sus dichos sobre Marcel, los cuales fueron recibidos con molestia en sectores del oficialismo, abriendo un nuevo flanco de discusión interna.

El dirigente defendió su rol, argumentando que tiene una “obligación política” de manifestar las posturas del Partido Comunista. No obstante, buscó transmitir una señal de cohesión al recalcar que su respaldo a Jara es total y que su prioridad es fortalecer la unidad del bloque en la contienda electoral.

