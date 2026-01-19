En medio de crisis por incendios, José Antonio Kast confirma presentación de su gabinete para el día martes

El presidente electo José Antonio Kast se reunió la mañana de este lunes con parte de su gabinete confirmado para abordar la crisis de los incendios forestales en Ñuble y Biobío.

Tras el encuentro, enfatizó en un punto de prensa que su rol en esta etapa es de colaboración, aunque la responsabilidad recae en la actual administración: “Nosotros lo que podemos hacer ahora es traspasar la información y prepararnos para lo que se viene: la reconstrucción”.

Kast adelantó que varios de sus futuros ministros estarán presentes en la reunión con Gabriel Boric en La Moneda, fijada para las 11.00 horas, con el objetivo de garantizar una “reconstrucción rápida y eficaz”.

PRESENTACIÓN DEL GABINETE

La emergencia había generado dudas sobre la continuidad de su agenda política. Sin embargo, Kast despejó cualquier incertidumbre y confirmó que la presentación de su equipo ministerial se mantiene para el día martes 20 de enero: “El día de mañana ustedes van a conocer y mantenemos nuestra planificación. El día de mañana ustedes van a conocer a los 25 ministros de cada una de las carteras. Incluida la persona que estará a cargo del Ministerio de Seguridad”.

AGENDA INTERNACIONAL

El presidente electo también ratificó que este fin de semana iniciará su primera gira internacional. Su itinerario contempla tres destinos: República Dominicana el 24 de enero, El Salvador el 26 y Panamá el 27, donde participará en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

