En medio de amenazas de atentados y resistencia, autoridades dan inicio al desalojo de la toma Dignidad en La Florida

Este jueves se concretará el desalojo de la toma Dignidad, instalada al borde de la Quebrada de Macul, en de La Florida, en un operativo que será encabezado por la Delegación Presidencial Metropolitana, con el apoyo de unos 300 carabineros y personal municipal.

La medida se basa en un decreto del Serviu Metropolitano que declaró inhabitable una franja de 30 metros a ambos lados del Zanjón de La Aguada por riesgo de inundación. Además, otros informes de Bomberos reportan alto riesgo de incendio de los inmuebles de material ligero.

El desalojo afectará a unas 194 familias, equivalentes a cerca de 600 personas, aunque algunas ya se han retirado del lugar, aprovechando los subsidios de arriendo que les gestionó la Municipalidad de La Florida. En cambio, los pobladores que se mantienen en el lugar han amenazado con resistir.

"La medida responde a los graves factores de riesgo existentes tanto para las familias que habitan el sector como para los vecinos cercanos, y se ejecutará con apoyo de fuerza pública y bajo estrictos protocolos institucionales que resguardan la seguridad, el orden y el acceso a soluciones habitacionales transitorias", advirtió el alcalde Daniel Reyes.

"Durante este proceso, equipos profesionales de la Municipalidad estarán en terreno para entregar orientación y acompañamiento a las familias involucradas", añadió.

En los últimos días se conocieron amenazas de muerte contra el personal que participe en el operativo, junto con avisos de atentados incendiarios a la maquinaria. Incluso, se conocieron amenazas de iniciar incendios en el campamento, de ahí el fuerte apoyo policial para desarrollar el operativo.

PURANOTICIA