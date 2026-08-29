En Lo Prado cayó sujeto de 18 años imputado por robo de vehículo en Vitacura

El imputado, que portaba un arma y tenía una orden de detención vigente, fue capturado tras ser identificado por cámaras de seguridad y testigos del asalto.
Carabineros detuvo a un sujeto de 18 años, imputado por el robo de un vehículo cometido anoche en la comuna de Vitacura de la Región Metropolitana.
El asalto ocurrió en calle Luis Pasteur y posteriormente el vehículo fue ubicado en la comuna de Lo Prado, junto con el sospechoso que portaba un arma.
La policía acreditó la participación del detenido mediante cámaras que registraron el asalto, como la propia declaración de víctimas y testigos. También se le incautó una pistola.
El imputado tiene antecedentes policiales por receptación, robo con violencia y robo por sorpresa.
Además, mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo con intimidación del pasado 5 de agosto.
PURANOTICIA