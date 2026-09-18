Presidente Kast inicia Fiestas Patrias con foto oficial y mensaje a chilenos en el extranjero

Con las fotos oficiales del Presidente José Antonio Kast con ministros y subsecretarios en La Moneda se iniciaron esta mañana las actividades oficiales del Gobierno por Fiestas Patrias.

Primero, el mandatario se tomó la fotografía oficial con sus 22 ministros en la Plaza de la Constitución. Las carteras son 25, pero el gabinete cuenta con tres biministros: Claudio Alvarado (Interior y Segegob), Daniel Mas (Economía y Minería) y Louis de Grange (Obras Públicas y Transportes).

Además, la cancillería difundió un mensaje del jefe de Estado a los chilenos en el exterior con motivo de las celebraciones.

En un video, el mandatario expresó que "los saludo por primera vez como Presidente de la República en esta fecha tan importante y que nos une a todos los chilenos, nuestras Fiestas Patrias"

Añadió que "donde sea que se encuentren, sé que ustedes mantienen vivo el vinculo con Chile, con nuestras tradiciones y la cultura, y que se reúnen para celebrar y recordar el orgullo de ser chilenos".

"A quienes llevan muchos años fuera de chile o que están celebrando su primer 18 lejos de la patria sepan que no están sólo, que a pesar de la distancia estamos todos unidos por un mismo sentimiento de alegría, fraternidad patriotismo y esperanza que se traduce también en compartir una rica empanada y un buen vino tinto chileno para brindar por nuestra gente", agregó.

También dijo que "cada uno de ustedes es un embajador de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestros valores, mostrando lo mejor de los chilenos".

"Artistas, científicos, trabajadores, deportistas, estudiantes, emprendedores y tantos otros que son un ejemplo de esfuerzo y resiliencia, dejando en alto la imagen de Chile día tras día, sepan que seguimos trabajando para ustedes, para sacar adelante a nuestro país y avanzar juntos hacia ese futuro esplendor del que nos habla nuestro Himno Nacional", cerró el mandatario.

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