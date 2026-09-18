Fiestas Patrias: Carabineros reporta tres muertos en accidentes de tránsito

Carabineros reportó que hasta el momento se han registrado tres fallecidos en siniestros viales al inicio del fin de semana largo por Fiestas Patrias.

El general Víctor Vielma detalló que las víctimas fatales corresponden a un atropello y dos choques ocurridos en la Región Metropolitana, Los Ríos y La Araucanía.

También señaló que desde la Región Metropolitana han salido más de 154 mil vehículos a diferentes destinos en el país, 12.000 menos respecto a lo proyectado.

Añadió que se han fiscalizado más de 16.400 vehículos, con más de 4.700 exámenes y el resultado de 52 detenidos, 35 por consumo de alcohol y 17 por drogas.

Agregó que se han multado 245 conductores por exceso de velocidad, no uso del cinturón de seguridad y lo mismo con el sistema de retención infantil o silla para niños.

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