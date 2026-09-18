Hombre de 50 años muere tras ser baleado por la espalda en La Granja

Un segundo homicidio se registró durante la madrugada de este viernes en la Región Metropolitana, esta vez en la comuna de La Granja, donde un hombre de 50 años, chileno, fue asesinado de un disparo en la espalda.

Los hechos ocurrieron en el Pasaje 6, donde la víctima -vecino del sector- sostuvo una discusión con un desconocido quien le disparó en múltiples ocasiones y se dio a la fuga. Al parecer, el fallecido también efectuó disparos.

La víctima fue trasladada al Hospital de La Florida, donde ingresó fallecida. El crimen comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya efectuó peritajes en el lugar.

El fiscal ECOH Ignacio Rivera informó que "la víctima, de alrededor de 50 años, en el transcurso del día habría estado compartiendo con otros vecinos y habría tenido un altercado con personas que por ahora que se desconocen".

Este homicidio se suma al de un hombre de 42 años, de nacionalidad colombiana, también asesinado a balazos hoy en la madrugada al interior de un vehículo en calle San Diego, comuna de Santiago.

PURANOTICIA