En libertad y con arraigo nacional quedó Parived tras ser formalizado en el marco del “caso Relojes”

Marco Antonio López, más conocido como “Parived”, fue formalizado en la mañana de este jueves por el delito de receptación en el marco de la investigación del "caso Relojes" y el Primer Juzgado de Garantía de Santiago decretó la cautelar de arraigo nacional.

Así lo confirmó su abogado defensor, Mario Vargas, quien manifestó tras la formalización que su representado quedó tranquilo y conforme con la resolución.

El profesional manifestó que “me parece que es una medida bien inocua, es una medida que asegura comparecencia, nosotros desde el día de ayer, desde el día uno, hemos estado vinculado a este proceso, en contacto permanente con el Ministerio Público”.

“Hoy día mi representado se presentó al tribunal a primera hora en forma voluntaria, por lo tanto, me parece que es una medida adecuada para poder seguir investigando. No se olviden que al fin se fijó un plazo de 120 días y esperamos que, concluido ese plazo, podamos ir a juicio y poder demostrar la inocencia de mi representado de todos los cargos e imputaciones”, afirmó.

Al ser consultado si le realiza alguna crítica a la fiscalía, dijo que “la verdad es que las críticas ya a esta altura ya no importan, dimos un paso importante en la investigación y hoy día lo que nos preocupa es poder terminar esta causa lo antes posible y terminar con el daño que se le ha hecho a mi representado y su familia”.

Vargas aclaró que los cargos imputados contra López son “contrabando, asociación ilícita y receptación aduanera”.

“Las conclusiones son las mismas que he tenido desde el día uno, no existen antecedentes serios para que mi representado pueda ser involucrado en una causa de este tipo y va a salir absuelto cuando tengamos la posibilidad de rendir toda la prueba. Me parece que la investigación al día de hoy y hace dos años atrás es exactamente la misma en relación a mi representado”, aseguró el abogado.

