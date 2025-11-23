En Lampa encontraron a menor desaparecida desde el Liceo Carmela Carvajal de Providencia

En la comuna de Lampa y sin lesiones fue encontrada la menor de 15 años que se encontraba desaparecida desde el miércoles 19 pasado tras salir desde el Liceo Carmela Carvajal de Providencia.

"Gracias al trabajo investigativo de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, en coordinación con el Ministerio Público y personal de Seguridad Ciudadana de la Comuna de Lampa, se logró dar con el paradero de la menor KVZG, quien fue hallada en buenas condiciones de salud. Este resultado es fruto de la coordinación y el esfuerzo conjunto de todas las instituciones involucradas", informó anoche la PDI en su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde Jaime Bellolio expresó sus agradecimientos "a toda la comunidad y particularmente a la comunidad del Carmela Carvajal por toda la ayuda que ha significado durante los últimos tres días para poder buscar a Kytzia Zamora, estudiante de nuestra comunidad que hoy día ya ha sido encontrada".

"Queremos agradecerle a cada uno de quienes se pusieron a disposición y que estuvieron disponibles a hacer todo lo posible para justamente poder encontrarla", añadió.

Finalmente, Bellolio expresó que "ella es parte de nuestra comunidad y por eso teníamos que encontrarla y hoy día, gracias a Dios, ha sido encontrada. Eso es una buena noticia y ahora esperamos que pueda estar junto a su familia y que pueda recibir todo el apoyo que necesita".

