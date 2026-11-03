En internación provisoria queda menor de edad acusado de asesinar a joven secuestrado en Estación Central

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la internación provisoria de un nuevo imputado menor de edad, por el crimen de Martín Pérez Burgos, joven de 19 años secuestrado el pasado 26 de octubre en Estación Central.

Se trata de un adolescente de 16 años, de nacionalidad ecuatoriana, apodado el "Ñañito", presunto autor material del disparo contra la víctima cuando se lanzó de un vehículo en marcha durante el traslado a una casa de cautiverio.

"Fue formalizado un nuevo imputado, se controló su detención y se le comunicaron los hechos por los cuales está siendo formalizado quedando en internación provisoria", detalló el fiscal ECOH Pablo Sabaj.

El persecutor confirmó que los secuestradores negociaron con la familia cuando Martín Pérez ya estaba fallecido.

"La muerte de la víctima se produce el día 27 de octubre entre las 4:30 y 5:30 de la mañana. Los últimos pagos que hicieron la familia fueron ese mismo día a la 21:00, por lo tanto, siguieron extorsionando y obligándolos a pagar cuando la víctima había fallecido", dijo.

Por este caso ya hay cuatro sujetos en prisión preventiva. A solicitud de la fiscalía, el tribunal decretó reserva de la investigación, debido que sigue la indagatoria. El secuestro habría sido planificado desde el interior de una cárcel.

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