En fallo dividido: Corte Suprema ratificó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto

La Corte Suprema rechazó la apelación presentada por la defensa del diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), confirmando así la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que, en agosto pasado, acogió la solicitud de la Fiscalía Local y decretó el desafuero del parlamentario.

El pleno del máximo tribunal escuchó los alegatos de la defensa del congresista, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado -querellante en la causa- y luego la vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo Labra, dio a conocer el veredicto.

“Voy a informar la decisión adoptada por el Tribunal Pleno en el día de hoy en la causa por desafuero del diputado señor Miguel Ángel Castillo Águila. Por mayoría de sus integrantes, este tribunal con esta fecha ha dispuesto confirmar la resolución que viene apelada, que es el 4 de agosto del año 2025 dictada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, decisión que ha sido adoptada con el voto en contra de dos señores ministros, el ministro señor Matus y el ministro señor Simpértigue".

"La resolución, en definitiva, se va a dar a conocer en unos días, una vez que esté redactado con sus argumentos", agregó.

La querella fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que acusa al legislador de presunto fraude al fisco mediante el uso irregular de asignaciones parlamentarias.

Según los antecedentes entregados por el CDE, el legislador habría participado en una triangulación de fondos junto a Felipe Klein, Carla Graf y Roland Cárcamo, desviando recursos públicos para fines no contemplados en la ley.

Desde el Ministerio Público se detalló que “la imputada Carla Graf, coludida con el diputado Calisto habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio un pago a honorarios”.

Además, se indicó que “esto no solo fue incrementándose en el tiempo, sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada”.

Con esta decisión del máximo tribunal, se despeja el camino para que el Ministerio Público avance en la investigación penal contra Calisto, quien ahora enfrenta el proceso sin fuero parlamentario.

CONFIRMA QUE POSTULARÁ AL SENADO

Una vez conocida la resolución de la Corte Suprema, el legislador sostuvo que “la verdad es que nosotros tomamos esta decisión de la Corte Suprema con una ratificación de lo que ya había ocurrido en la Corte de Apelaciones de Coyhaique y lo tomamos con mucha tranquilidad porque esto nos va a permitir esclarecer estos hechos de los cuales se nos han imputado a propósito de una denuncia anónima que recibimos hace cerca de cinco años y que nosotros somos los más interesados que esto se aclare”.

“Estamos convencidos que luego de este proceso vamos a poder transparentar, pero lo más importante es que el Servel ha ratificado nuestra candidatura al Senado de la República en representación de la región de Aysén y estamos con la tranquilidad y con la responsabilidad para asumir ese desafío con miras a las elecciones de este 16 de noviembre”, agregó.

“El Servel ha ratificado nuestra candidatura, estamos contentos, estamos felices y optimistas por el resultado que vamos a obtener y estamos convencidos de que vamos a esclarecer esta situación lo antes posible, por lo tanto, también llamar a la tranquilidad a la comunidad regional y decirles que nosotros vamos a ganar. Esperamos con la primera mayoría como siempre en todas las elecciones parlamentarias que hemos ido”, finalizó.

PURANOTICIA