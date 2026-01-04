Empresas lideradas por mujeres y apoyadas por ProChile crecieron 56,8% durante 2024

ProChile presentó su primer Reporte de Sostenibilidad, marcando un hito en la gestión pública chilena al convertirse en el primer servicio del Estado en elaborar un instrumento de estas características, alineado con los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y centrado en el impacto económico, social y ambiental del bienio 2023–2024.

El documento revela resultados significativos en el apoyo a las empresas exportadoras. En 2024, las empresas usuarias de ProChile generaron más de 608 mil empleos y exportaron sobre US$30.938 millones, destacando especialmente el sector de Servicios e Innovación, que registró un crecimiento del 106,8% respecto del año anterior.

Uno de los datos más relevantes del informe es el avance del liderazgo femenino. Las empresas encabezadas por mujeres crecieron un 56,8%, alcanzando 745 beneficiarias, consolidando una tendencia al alza que posiciona a ProChile como un actor clave en la promoción de la equidad de género en el comercio exterior chileno.

Desde la institución, destacaron que la sostenibilidad se ha incorporado como un eje transversal. “Este reporte es una herramienta estratégica que nos permite medir, gestionar y proyectar impactos reales”, afirmó Pilar Jiménez, jefa del Departamento de Género y Sostenibilidad de ProChile, subrayando que el informe fortalece la transparencia y el liderazgo público del organismo.

El reporte también resalta avances internos, como la acreditación de excelencia en el Programa Oficina Verde y la participación en el PMG Estado Verde, lo que permitirá medir la huella de carbono institucional a partir de 2026. Con ello, ProChile consolida la implementación de su Política de Sostenibilidad 2030, proyectándose como una institución moderna y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las exigencias de los mercados internacionales.

