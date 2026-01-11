Empresarios exigen reformas estructurales y gestión eficiente al próximo gobierno de Kast

Bernardo Larraín Matte, presidente de CMPC y vicepresidente de Colbún, advirtió que el principal desafío del próximo gobierno de Gabriel Boric electo para marzo es conjugar gestión y reforma. Según el empresario, un gobierno de emergencia no debe limitarse a medidas inmediatas, sino que debe abrir espacio a transformaciones estructurales que permitan corregir disfuncionalidades del Estado y los marcos regulatorios.

Para Larraín, las crisis de seguridad, empleo y salud requieren tanto de liderazgo administrativo como de cambios regulatorios profundos. “Estamos en un punto A, llegamos a B por la vía de la gestión, y hasta ahí llegamos porque existe un marco institucional disfuncional. Para alcanzar el potencial del país, hay que caminar y reformar”, señaló. Entre las reformas prioritarias, mencionó modernización del Estado, ajustes al empleo público y mejoras al SEIA, además de proponer cambios al sistema político, considerando la existencia de 20 partidos en el Congreso como un obstáculo.

En el plano económico, Larraín destacó que el nuevo gobierno parte con un cobre a US$6 la libra y un sello “más proempresa y proiniciativa privada”. Sin embargo, advirtió que el potencial económico se verá limitado si no se acompañan reformas estructurales. También criticó la política sobre litio, señalando que la restricción de concesión impide el desarrollo eficiente de los salares y representa otra disfuncionalidad institucional que el Estado debería corregir.

Respecto a la industria de CMPC, el ejecutivo reconoció un 2025 complejo, con precios de celulosa en mínimos de 25 años, pero proyecta recuperación gracias al proyecto Natureza en Brasil, que implicó una inversión de US$4.600 millones. Larraín destacó que la industria forestal en Chile y Brasil opera con plantaciones certificadas y sin tocar bosque nativo, subrayando la importancia de la celulosa y sus derivados como un orgullo industrial del país.

Finalmente, Larraín reflexionó sobre el rol y propósito de las empresas: “El foco debe estar en el cliente, resolviendo problemas y necesidades de forma rentable”. Señaló que la rentabilidad no es opcional, sino una consecuencia natural de ofrecer soluciones efectivas, enfatizando que la empresa no es filantrópica ni una extensión del Estado, sino una entidad que debe generar valor sostenible para los accionistas y la sociedad.

